Clubmeisterschaften 2025 beim TC Utting

Vom 19. September bis zum 21. September 2025 wurden beim TC Utting die Clubmeister des Jahres 2025 ausgespielt. Bei den Herren konnte Konstantin Stöckl den Titel - wie schon in den Vorjahren - verteidigen und siegte in einem hochklassigen Finale gegen David Lopez. Auch bei den Damen siegte Titelverteidigerin Beate Schindler souverän, Platz zwei errangen punktgleich Stephanie Kraftmayer und Antonia Stöckl. In der Herren 40/50-Konkurrenz setzte sich Vorjahresfinalist Joachim Kraftmayer im Finale gegen Neuzugang Heiko Graf durch. Auch bei den Junioren 18 siegte - wie im Vorjahr - Florentin Dausacker vor Henri Galonska und Ben Nusser, bei den Juniorinnen siegte Betti Bulenda vor Antonia Stöckl. In der U12-Konkurrenz bestätigte Samuel Veis seinen Titel im Finale gegen Alexander Lang, bei den Kleinsten (U10) gewann Fin Bauer im Finale gegen Nicolas Veis.

Die Sieger und Platzierten im Einzelnen sind bei den Herren Konstantin Stöckl (Platz eins), David Lopez (Platz zwei), Jan Fischer und Baldus Greifenegger (Platz 3). Bei den Damen siegten Beate Schindler (Platz eins), Stephie Kraftmayer und Antonia Stöckl (Platz zwei) und Betti Bulenda (Platz 3). Bei den Herren 40/50 gewannen Joachim Kraftmayer (Platz eins), Heiko Graf (Platz zwei), Jochen Husung und Martin Dobmann (Platz drei). Bei der Herren B-Runde setzten sich Leon Hermann (Platz eins) und Henri Galonska (Platz zwei) durch. In der Herren 40/50 B-Runde waren es Markus Erner (Platz eins) und Andreas Lämmerhofer (Platz zwei). Bei U18-Junioren waren die Sieger Florentin Dausacker (Platz eins), Henri Galonska (Platz zwei) und Ben Nusser (Platz drei). Bei den U18-Juniorinnen waren die Besten Betti Bulenda (Platz eins) und Antonia Stöckl (Platz zwei). Bei der U12 siegten Samuel Veis (Platz eins), Alexander Lang (Platz zwei), Lenya Weiß (Platz drei) und Luis Arnold (Platz vier). Bei den Kleinsten (U10) gewannen Fin Bauer (Platz eins), Nicolas Veis (Platz zwei), Ferdinand Böhme (Platz drei) und Felix Gratzl (Platz vier).

