Das Uttinger Original Lotti Kern kehrt in Form eines Cafés zurück

Plus "Lotti Kern" heißt das neue Café mit Barbetrieb, das Sina Setzer und Luis Lüps in der Uttinger Bahnhofstraße 9 betreiben., wo einst ein Kramerladen zu finden war.

Beim Namen "Lotti Kern" dürften bei einigen alteingesessenen Uttingern Erinnerungen wach werden. Seit einigen Tagen prangt der Name über dem Eingang des Hauses Bahnhofstraße 9. Da, wo in den 1930er- bis 1990er-Jahren eben jene Lotti Kern einen Kramerladen betrieb. "Vor dem Heringsfass, aus dem sie mit einer Holzzange die eingelegten Heringe zum Verkauf entnahm, hören wir immer wieder", sagt Sina Setzer, die just an dieser Stelle Anfang März ein Café mit Barbetrieb eröffnet hat und gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Luis Lüps betreibt.

