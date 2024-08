Der Grundstein für die neue Christuskirche in Utting ist gelegt

„Ich wünsche mir, dass die neue Kirche lange stehen bleibt und nicht wieder abbrennt.“ Diesen Wunsch, den Charlotte bei der Grundsteinlegung zur neuen Christuskirche in Utting laut aussprach, dürfte wohl jede und jeder haben, der am Sonntag den nächsten Meilenstein in der Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Dießen-Utting miterlebt hat.

Fast drei Jahre nach dem verheerenden Brand, der am 25. August 2021 das hölzerne, fast 100 Jahre alte Gotteshaus vollkommen zerstört hatte, konnte das Pfarrersehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt mit vielen Gläubigen die Grundsteinlegung für die neue Christuskirche feiern. Gleichzeitig fand unter freiem Himmel vor der erst kürzlich ausgehobenen Baugrube eine statt.

Eine Ausgabe des Ammersee Kuriers vom Freitag, 2. August 2024, hat Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann in die Zeitkapsel gelegt. Foto: Frauke Vangierdegom

Die von der Kirchengemeinde und der Feuerwehr Utting bereitgestellten Bänke im Garten vor der Kirchenbaustelle reichten nicht aus, um all den Menschen Platz zu bieten, die gekommen waren, historisches mitzuerleben. Schließlich ist es ein ganz außergewöhnliches und besonderes Ereignis, an einer feierlichen Grundsteinlegung für ein neues Gotteshaus teilnehmen zu können. Bevor Pfarrer Jochen Eberhardt die Zeitkapsel aus Edelstahl mit einer Urkunde über die Grundsteinlegung, unterschrieben von ihm, Elisabeth Tengler-Platzer als Vertrauens­frau im Kirchenvorstand sowie Oberkirchenrat Florian Baier, den Bauplänen der alten sowie der neuen Christuskirche, dem aktuellen Gemeindebrief, einer aktuellen Ausgabe des Ammersee Kuriers und weiteren Zeitdokumenten befüllte, wurde Taufe gefeiert.

Mit einer Taufe beginnt in Utting die Feier zur Grundsteinlegung

„Zuerst wurden im Christentum Menschen unter freiem Himmel getauft, erst später kamen Gebäude für die Gläubigen hinzu“, erinnerte Eberhardt zu Beginn des Gottesdienstes an die Anfänge des Christentums. „Genauso machen wir das heute“, so Eberhardt, kurz bevor er dem kleinen Felix mit seinen Eltern und Taufpaten vor dem provisorischen Altar den Taufsegen erteilte.

Thema der Lesung des Gottesdienstes war der misslungene Turmbau zu Babel, der, wie Eberhardt erläuterte, damals mangels Einigkeit und Kommunikation gescheitert war. Der Uttinger Kirchenbau werde dagegen begleitet von großer Einigkeit und intensiver Kommunikation unter allen Beteiligten. „Diese Einigkeit hat dazu geführt, dass wir heute die Grundsteinlegung feiern dürfen“, so Eberhardt, bevor er auch noch eine von 130 kleinen Zinnkirchen in die Zeitkapsel legte. Die hatte das Ehepaar Irene und Peter Bauer aus den beim Brand geschmolzenen Orgelpfeifen der alten Christuskirche gefertigt und zugunsten des Wiederaufbaus verkauft.

Eine kleine Zinnkirche, gefertigt aus den beim Brand geschmolzenen Orgelpfeifen liegt jetzt in der Zeitkapsel. Foto: Frauke Vangierdegom

Ihre Unterstützungsaktion war nur eine von vielen, die von den Uttinger Bürgerinnen und Bürgern ins Leben gerufen wurde, um den Bau ihrer Christuskirche unterstützen zu können. „Wir haben von Anfang an so viel Rückenwind und Unterstützung bekommen von den örtlichen Vereinen, von Privatpersonen und auch von der Gemeinde, dafür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken.“ Viele Spenden seien bislang zusammengetragen worden, ohne die das Gotteshaus in der geplanten Ausführung kaum oder gar nicht möglich wäre, so Eberhardt. „Es fehlt zwar noch ein bisschen was, aber wir sind zuversichtlich.“

„Es wird Zeit, dass da wieder etwas entsteht, was da hingehört“, knüpfte Bürgermeister Florian Hoffmann an die Worte des Pfarrers an. Außerdem sei es an der Zeit Alexandra und Jochen Eberhardt für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. „Das alles funktioniert nämlich nur, wenn an der Spitze Menschen stehen, die für das Projekt alles geben.“

Viele Wünsche begleiten den Wiederaufbau der Uttinger Christuskirche

Schließlich äußerten einige Mitglieder der Uttinger Kirchengemeinde ihre Wünsche, die sie mit der Grundsteinlegung an der Laibnerstraße verbinden: „Möge Musik die Menschen in der neuen Kirche bereichern, die Kirche ein Ort der Begegnung, der Zuversicht und der Freude sein.“ Diesen Wünschen schloss sich schließlich auch Helmut Schiller an. Der Uttinger Gemeinderat und Hausmeister der abgebrannten Christuskirche war einer der ersten, die vom verheerenden Brand vor fast drei Jahren erfuhren. Er erinnert sich, dass er in der Brandnacht „erschüttert und verzweifelt vor dem Gotteshaus stand, mit dem meine Familie und mich so viel verbindet.“ Unter anderem war Schiller selbst 1949 dort getauft worden.

Helfende Hände beim Entrinden von Fichtenstämmen für die Christuskirche in Utting gesucht

Dann war es so weit: zusammen mit Bauleiter Hans Bader, Josef Loy von der ausführenden Firma Loy Holzbau in Eresing und dem Architekten Mauritz Lüps brachten Alexandra und Jochen Eberhardt die mittlerweile verschlossene Zeitkapsel in die Baugrube, wo sie schließlich einbetoniert wurde.

Pfarrer Jochen Eberhardt legte die verschlossene Zeitkapsel in die Baugrube, anschließend wurde sie einzementiert. Foto: Frauke Vangierdegom

Nun richtet sich der Blick des Pfarrersehepaars und ihrem Pfarrer-Kollegen Dirk Wnendt nach vorn in Richtung Neubau. Es gebe viel zu tun, so Wnendt. Unter anderem gelte es für den Kirchenbau rund fünfeinhalb Kilometer Fichtenstämme zu entrinden, für die sich gerne Helferinnen und Helfer melden dürften. Außerdem sei im Oktober eine Fahrt zur Firma Loy in Eresing geplant, wo Teile der neuen Kirche vorgefertigt werden.

Die neue Christuskirche soll rund 2,6 Millionen Eurokosten. 1,5 Millionen Euro trägt die Versicherung, der Rest wird über Spenden und Zuschüsse, unter anderem der evangelischen Landeskirche finanziert. Mit rund 65.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Utting an der neuen Orgel, die etwa 270.000 Euro kosten soll.