Utting

vor 32 Min.

Der neue Uttinger Bürgertreff ist nicht nur was für Senioren

Beim Einweihungsfest im neuen Bürgertreff in der ehemaligen VR-Bank in der Uttinger Bahnhofstraße waren auch die Kinder des dortigen neuen Kinderhauses dabei, die mit einem Schwungtuch mehrere Lieder sangen.

Plus Der Uttinger Bürgertreff ist offiziell eröffnet. In einem ehemaligen Bankgebäude gibt es viel mehr Platz als bisher. Dort bietet sich Raum für zusätzliche Aktivitäten.

„Jedes Kind braucht eine Zukunft“ war das Motto des Weltkindertages vom 20. September. Passend dazu feierte die integrative Kindertagesstätte, die ihr neues Quartier in den beiden Obergeschossen des Bürgertreffs in der Bahnhofstraße 31 in Utting bezogen hat, am Mittwoch ihre Einweihung im kleinen Kreis. Der Verein „Füreinander“ folgte einen Tag später und eröffnete am Welt-Alzheimer-Tag offiziell seine neuen Räume des Erdgeschosses, am Samstag gab es ein ganztägiges Einweihungsfest.

Nachdem der Umbau des ehemaligen VR-Bank-Gebäudes nicht einmal ein ganzes Jahr gedauert hatte, konnte der Bürgertreff einem breiten und bunt gemischten Publikum zugänglich gemacht werden. Denn wie es der Name des Vereins „Füreinander“ schon sagt, ist dies der Grundgedanke des Bürgertreffs: Angebote für Jung und Alt im sozialen Bereich zu schaffen, um eine sorgende Gemeinschaft zu entwickeln, die auch hilfsbedürftige, ältere Menschen unterstützt.

