Der TSV Utting feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahre sind seit der Gründung des Uttinger Turnvereins vergangen. Mit Musik, Show und einem Spendenlauf wird das Jubiläum drei Tage lang gefeiert.

Man schreibt den 26. September 1923: Der Uttinger Turnverein ist gegründet. Die Gartenhalle, das Salettl des Seefelderhofbergs wird nun Turnhalle und zugleich Festsaal für den jungen Verein. Turngeräte gibt es nicht, die Nachbarvereine Dießen und Schondorf helfen aus und verleihen ihre etwas älteren Geräte. Die Turner schätzen sich glücklich, endlich im eigenen Ort turnen zu können.

Heute gehört der TSV Utting laut Pressemitteilung zu den größten Vereinen im Landkreis Landsberg und zählt zehn Abteilungen: Badminton, Basketball, Fußball, Radsport und Skigymnastik, Stockschießen, Tischtennis, Turnen und Gesundheitssport, Volleyball, Voltigieren und Wassersport.

1983 fand ein Festzug zum 60-jährigen Jubiläum des TSV Utting statt Foto: TSV Utting

Ein Jahrhundert voller sportlicher Leidenschaft, Gemeinschaft und Begeisterung sollen jetzt gefeiert werden. Vom 6. bis 8. Oktober erwartet Utting ein ereignisreiches Wochenende, das im Zeichen von Freude, Sport und Unterhaltung steht, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Konrad-Klein-Gedächtnis-Lauf, Mini-Olympiade und Wiesn-Stimmung

Am Freitag, 6. Oktober, findet der Vereinsabend mit Ehrungen, Showeinlagen und schwungvoller Blasmusik statt. Für Wiesn-Stimmung sorgen die Blasmusikfreunde Utting und der Wessobrunner Blasmusik. Am Samstag, 7. Oktober, wird es sportlich. Gestartet wird mit dem Konrad-Klein-Gedächtnis-Lauf, einem Spendenlauf über fünf Kilometer. Am Nachmittag ist ein Programm für Klein und Groß geboten. Bei der Mini-Olympiade gibt es sportliche Herausforderungen für die ganze Familie. Abends wird das Tanzbein geschwungen zu modernem Tubapop der Band „Saustoimusi“. Am Sonntag, 8. Oktober, findet zum Abschluss der ökumenische Gottesdienst mit Fahnenweihe in der Turnhalle statt.

Die Uttinger Männerturnierriege 1952 beim Bezirksjugendturnfest. Foto: TSV Utting

Das gesamte Festwochenende ist für die Besucherinnen und Besucher weitgehend kostenfrei. Eine Ausnahme bildet der Samstagabend mit der Heimatsoundband "Saustoimusi", für den die Eintrittskarten in den Vorverkaufsstellen „Laden am Dorfbrunnen“ und „Schreibwaren Schroeren“ oder online erhältlich sind.

Am Festwochenende wird es einen kulinarischen Indoor-Biergarten geben. An verschiedenen Ständen werden Getränke und Speisen von ansässigen Restaurants angeboten. (AZ)