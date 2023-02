Der TSV Utting startet narrisch gut ins Jubiläumsjahr

Beim Kinderfasching und beim Sportlerball in Utting ist viel los. Doch das ist erst der Anfang des Jubiläumsjahrs beim TSV Utting.

Nach dreijähriger coronabedingter Faschingspause konnte am Samstag in Utting endlich wieder gefeiert werden. Der TSV Utting hatte in seinem Jubiläumsjahr zum Faschingsball mit dem Motto „Sportlerball“ geladen.

In der sportlich dekorierten Halle trafen sich zunächst am Nachmittag zahlreiche Mini-Fußballer, -Basketballer, -Ballerinas und -Sportasse, berichtet der Verein. Mit einem bunten Kinderprogramm, bestehend aus viel Musik, Spaß und einer kleinen Olympiade, konnten sich die Kinder in verschiedenen Disziplinen beweisen. Zum Abschluss wurden die Kinder mit einer Medaillenzeremonie für ihre sportlichen Leistungen belohnt.

Beim Kinderfasching des TSV Utting hatten viele potenzielle zukünftige Sportlerball-Besucher schon mal jede Menge Gaudi. Foto: Tina Mayer

Am Abend heizte die Oktoberfestband „Cagey Strings“ den Uttingerinnen und Uttingern ordentlich ein, die sich nach drei Jahren Pause riesig auf den Faschingsball gefreut hatten und daher zahlreich erschienen waren. Auch die Uttinger Wettkampfmädels und die Jazztanzgruppe begeisterten mit ausgefallenen Akrobatik- und Tanzdarbietungen und trugen zu einem gelungen Faschingsball bei. Das taten auch alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die vom Aufbau bis zum Getränkeausschank tatkräftig unterstützten.

Der Kreativität - auch im Hinblick auf "Schokoladiges" - waren beim Sportlerball in Utting keine Grenzen gesetzt. Foto: Linus Kohl

Fulminant ist der TSV Utting damit in sein Jubiläumsjahr gestartet, in dem er sein 100-jähriges Bestehen feiert. Jeden Monat präsentiert sich eine der elf Abteilungen mit einem besonderen sportlichen Event, bevor im Oktober als Höhepunkt des Jubiläumsjahrs das Festwochenende stattfindet, kündigt der Verein an. (AZ)