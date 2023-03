Der Verein "Utting hilft Utting" ist seit 2002 aktiv

Der Uttinger Verein "Utting hilft Utting" hat seinen Vorstand im Amt bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung gibt es einen Sachstandsbericht zum neuen Bürgertreff.

Zur jährlichen Mitgliederversammlung trafen sich die Mitglieder des Uttinger Vereins Uhu im Bürgertreff. Das Interesse war groß – Uhu hatte viel zu berichten, zumal man sich coronabedingt vor drei Jahren das letzte Mal gesehen hatte. 24 Mitglieder (von 82) waren gekommen, hörten zu und diskutierten lebhaft.

Marieluise Sonnhof als Vorsitzende begrüßte und gab einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins. "Uhu – Uttinger helfen Uttingern, der Förderverein Seniorenhilfe in Utting" bringe sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 aktiv ins Gemeindeleben ein, weit über seine Aufgabe als Förderverein hinaus, ist sie überzeugt. Er schiebe Projekte an, unterstütze und leiste finanzielle Hilfe. Als ein Motor und Ideengeber galt der im vergangenen Jahr verstorbene Konrad Klein. Die Versammlung gedachte des "Uttinger Urgesteins".

Rund 25.000 Euro Vermögen hat der Uttinger Verein Uhu

Ein Verdienst von Uhu sei es, dass der Bürgerverein Füreinander als Leuchtturmprojekt für Seniorenarbeit über Bayern hinaus gelobt wird – Uhu leiste erhebliche finanzielle Unterstützung. Man habe das gemeinsame Ziel, dass alte Menschen so lange und so aktiv wie möglich zu Hause leben können. Dafür finanziere man unter anderem die Kurse "Fit 100" mit Übungen zur Sturzprophylaxe für Hochaltrige. Es gab bis zu Beginn der Coronapandemie Tabletkurse für Seniorinnen und Senioren (sie sollen bald wieder aufgenommen werden). Und man bringe sich beim Bürgerverein ein, dessen Umzug in die Bahnhofstraße 31 in größere Räume ansteht, erfuhren die Anwesenden. Der Vorsitzende von Füreinander, Hans Starke, gab dazu einen ausführlichen Sachstandsbericht mit Fotos und Plänen.

Mit rund 25.000 Euro Vermögen konnte Uhu laut Kassenwart Manfred Hausen das Jahr 2022 abschließen. Steuerberater Jürgen Höhl hatte die Rechnungslegung geprüft und für korrekt befunden. Die einstimmige Entlastung durch die Versammlung erfolgte.

Die Neuwahl des Vorstands war schnell erledigt – alle drei Personen möchten ihr Amt weiterführen; Marieluise Sonnhof (Erste Vorsitzende), Christine Riedel (Zweite Vorsitzende) und Manfred Hausen (Kassenwart). Sie wurden ohne Gegenstimmen gewählt.