Utting

vor 51 Min.

Der Zug fährt wieder ab im Feuerwehrhaus Utting

Plus Am Sonntag ist es wieder so weit. Zum siebten Mal in Folge drehen in der Vorweihnachtszeit im Foyer des Uttinger Feuerwehrhauses Modelleisenbahnen ihre Runden.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Wenn sich ab dem 1. Advent die Kinder wieder die Nasen an den Scheiben des Foyers am Uttinger Feuerwehrhaus platt drücken, hat das seit sieben Jahren immer den gleichen Grund: Die Modelleisenbahn, die Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Florian Hoffmann dort in der Vorweihnachtszeit aufgebaut hat, dreht auf Knopfdruck wieder ihre Runden.

Für Hoffmann und seinen Mitstreiter und Feuerwehrmann Jürgen Kleinert heißt das aber auch: Einmal pro Woche ist in der nächsten Zeit Scheiben putzen angesagt und täglich in "Habachtstellung" sein, sollte eine Weichenstörung oder Ähnliches verhindern, dass die rund 40 Zug-Garnituren ihre Runden drehen können. "Das wäre für die Kinder und auch für viele Erwachsene nämlich eine arge Enttäuschung, wenn sie den Zugbetrieb nicht per Knopfdruck von außen am Gebäude in Gang setzen könnten", weiß Florian Hoffmann aus Erfahrung. Seit Tagen sind er und IT-Fachmann Jürgen Kleinert damit beschäftigt, Gleise zu verlegen, Kabel zu ziehen und die Streckenführung zu programmieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen