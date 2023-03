Die GAL Utting macht Front gegen das geplante Bootshaus der Polizei

Die Uttinger GAL lehnt den Bau eines Bootshauses für die Polizei im Freizeitgelände ab. Am Donnerstag soll dazu im Gemeinderat eine wichtige Entscheidung fallen.

Die GAL in Utting macht Front gegen den Bau eines Bootshauses für die Polizei im Freizeitgelände. Nachdem bereits in der Sondersitzung am Donnerstag den Vertretern der Polizei, dem Innenministerium und der zuständigen Bauverwaltung kritische Fragen gestellt worden waren, teilte die GAL nun mit, dass sie "mit klarer Mehrheit" den geplanten Standort des Polizeibootshauses im Freizeitgelände ablehne.

Der Gemeinderat, so räumt die GAL ein, habe hier allerdings kein direktes Mitspracherecht. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag geht es daher nur um den Eintrag einer Grunddienstbarkeit sowie eines Wegerechts zur Erschließung des geplanten Steges. Sollte der Gemeinderat dazu seine Zustimmung erteilen, stehe dem Projekt allerdings nichts mehr im Wege.

GAL Utting: Alternativen für das Polizeibootshaus seien nicht hinreichend geprüft

Die Grünen fordern stattdessen erst die Umsetzung des bestehenden Gemeinderatsbeschlusses, erst alle technischen und örtlichen Alternativen zu prüfen, diese sei bislang nicht erfolgt. Die vorgestellten Pläne sehen anstelle des bestehenden kurzen Steges des Jugendübernachtungshauses einen 77 Meter langen Seezugang vor. Auf mehrfaches, drängendes Nachfragen sei die geplante Größe des Bootshauses mit rund acht Metern Breite und 14 Metern Länge angegeben worden.

Seit bald 20 Jahren gebe es, wie, so merkt die GAL an, an vielen anderen bayerischen Seen grundsätzlich üblich, für das Polizeiboot am Ammersee kein Bootshaus mehr. Überzeugende Argumente für die Notwendigkeit eines neu gebauten Bootshauses konnten die Uttinger Grünen bei der Veranstaltung nicht erkennen. Auch in den Jahren ohne Bootshaus habe die Sicherheit auf dem See ganzjährig sichergestellt werden können. Vielmehr stelle sich die Frage, ob die bisherige Praxis, das Boot im Winter sehr lange in Stegen auf dem Trocknen zu lagern, noch zeitgemäß ist. Die fortschreitende Klimaerwärmung führe dazu, dass der Ammersee nur noch in wenigen Wintern einzelne Eisschollen bildet. Zuständig für die Personenrettung auf dem Ammersee sei im Übrigen die Wasserwacht, so die GAL weiter. (AZ)

