Polizei sucht nach Zeugen bei Unfallfluchten am Ammersee

In Utting und Dießen kam es an zwei Stellen zur Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können.

In Dießen ist eine unbekannte Person geflohen, nachdem er oder sie ein geparktes Auto angefahren hat. Laut Polizeiangaben wurde die Unfallflucht am Freitag angezeigt, soll sich aber zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignet haben. Der Besitzer eines Skodas stellte diesen am Mittwochabend in der Landsberger Straße ab. Am Donnerstagmittag stellte er fest, dass das Auto an der Motorhaube beschädigt wurde.

Der Sachschaden umfasst rund 1000 Euro und ist nach derzeitigem Ermittlungsstand wahrscheinlich beim Rangieren mit einem vor dem Skoda eingeparkten Auto entstanden, so die Polizei.

Weitere Unfallflucht am Dießener Sportplatz

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Jahnstraße in Dießen. Dort wurde laut Polizeiangaben ein VW Polo von einem weißen Citroen-Kastenwagen beim Vorbeifahren auf dem Parkplatz links hinten hör- und sichtbar gerammt. Laut Zeugenaussagen setzte der verantwortliche Fahrzeugführer seine Fahrt jedoch in Richtung Dießener Ortsmitte fort und konnte von den anwesenden Zeugen nicht mehr eingeholt werden. Eine Fahrerbeschreibung liegt demnach nicht vor.

In beiden Fällen wird gebeten, dass Zeugen sich unter der Telefonnummer 08807/92110 melden, sollten Angaben zu der Fahrerflucht in Utting oder Dießen gemacht werden können. (AZ)