Am späten Samstagvormittag geriet in der Dyckerhoffstraße in Utting am Ammersee ein fahrender Pkw in Brand. Das Feuer konnte rasch durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Am Fahrzeug entstand durch den Brand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (AZ)

