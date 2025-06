Ein gelungenes Fest

Die Tagespflege in Utting feierte den Sommer und öffnete am Samstag, den 28.06.2025, die Türen für Interessierte. Zwischen Musikstücken der Uttinger Spätlese präsentierte Mundartautorin Marlene Nieberle ein paar ausgewählte Werke. Die Uttinger Gärtnerei Streicher sponsorte eine breite Auswahl an Blumen als Geschenk für die Besucher der Tagespflege. Mit dabei waren die Anbieter „Home Care - die Alltagshelfer“ aus Landsberg am Lech sowie die Sozialagentur Oberbayern - Betreuung zu Hause. So konnten sich die interessierten Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen ganzheitlich über die regionalen Pflegeangebote informieren.

Interessierte informieren sich über das regionale Pflegeangebot. Foto: Tagespflege Utting

