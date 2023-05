Eine Kiste mit Sandspielzeug steht jetzt am Uttinger Kinderspielplatz

Michika Neugebauer und Kathrin Fichtl aus Utting haben ihre Idee zum Bürgerbudget 2022 jetzt umgesetzt. Sandburgenbauen auf dem Spielplatz ist jetzt einfacher.

Utting lebt von der aktiven Mitwirkung und den kreativen Ideen seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Deshalb beschloss der Gemeinderat 2021 ein Bürgerbudget einzuführen. Hierbei handelt es sich um ein Instrument der Bürgerbeteiligung, das es den Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglicht, selbst Vorschläge für die Verwendung von öffentlichen Mitteln zu machen. Ein Teil des kommunalen Haushalts wird gezielt für Projekte zur Verfügung gestellt, die von den Bürgern selbst vorgeschlagen und umgesetzt werden.

Auch in diesem Jahr startet das Bürgerbudget wieder. Noch bis Ende Juli können Bürgerinnen und Bürger ihre Projekte per Mail an buergerbudget@utting.de oder per Postwurf bei der Gemeindeverwaltung einreichen.

Infoveranstaltung im Uttinger Feuerwehrhaus

Für alle, die eine Idee für ein gemeinwohlorientiertes Projekt haben, dass Sie in Eigenverantwortung umsetzen würden und noch Fragen haben, stehen am Donnerstag, 15. Juni, die Experten des Bürgerbudgets ab 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Utting in der Bahnhofstraße 33 zur Verfügung.

Das erste Projekt aus dem Bürgerbudget 2022 wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Eine Kiste mit Sandspielzeug wurde am Spielplatz platziert, um Familien mit Kindern die Möglichkeit zu geben, ohne zusätzliches Gewicht und Mühe, Sandspielsachen zu nutzen. Die Idee stammt von den beiden Müttern Kathrin Fichtl und Michika Neugebauer aus Utting, die sich über die Schwierigkeit beklagten, immer alles an Sandspielzeug mittragen zu müssen oder sich zu ärgern, wenn man es wieder vergessen hat.

Die Kiste ist eine tolle Ergänzung zum Spielplatz und bietet den Familien mit Kindern eine praktische Lösung, um unbeschwerte Stunden im Sand zu verbringen. Dieses Projekt sei ein schönes Beispiel dafür, wie das Bürgerbudget dazu beitragen kann, das Leben in unserer Gemeinde zu verbessern und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung zum Bürgerbudget. (AZ)

