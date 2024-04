Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch den Summerpark

Bürgermeister Hoffmann traut seinen Augen kaum: Durch den Summerpark in Utting zieht sich eine Spur der Verwüstung. Private Uferbefestigungsarbeiten sollen der Grund dafür sein.

Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann ist stinksauer: Durch den Summerpark zieht sich nach seiner Auffassung eine Spur der Verwüstung. Eine breite Matschspur ist im Freizeitgelände am Seeufer zu sehen, die sich bis zum Bürgertreff in der Bahnhofstraße zieht. "Die Wegeführung im Park gleicht einem Acker", schreibt Hoffmann nicht nur an unsere Redaktion, sondern auch an den mutmaßlichen Verursacher.

Uttings Bürgermeister hätte sich ein anderes Vorgehen gewünscht

Mit Erlaubnis von Unterer Naturschutzbehörde und Schlösser- und Seenverwaltung, teilt Florian Hoffmann auf Nachfrage mit, beantragte ein Anlieger bei der Gemeinde, die Uferbefestigung auf seinem Grundstück reparieren zu dürfen. "Wir haben dem auch zugestimmt mit einigen Vorgaben", so Hoffmann. Zu den Auflagen habe unter anderem die Wegeführung gehört, dass an Freitagnachmittagen, Samstagen und Sonntagen nicht durch den Summerpark gefahren werden dürfe.

"Was ich jetzt aber ansehen muss, macht mich mehr als sprachlos", sagt Bürgermeister Hoffmann. "Bei derart schlechtem Wetter wäre es wohl angemessen gewesen, die Maßnahme der privaten Uferbefestigung zu verschieben", hat Hoffmann dem Anwohner per Mail mitgeteilt. Gleichzeitig wird der in dem Schreiben aufgefordert, die Fahrbahn bis zur Bahnhofstraße kehren zu lassen und die beanspruchten Flächen und Wege im Summerpark in einen ordentlichen Zustand zu versetzen.

