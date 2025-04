Sicherheitsdienst, aber kein Streetworker mehr in Utting

Einen Sicherheitsdienst zu beauftragen, um an den bekannten Brennpunkten Summerpark, Strandbad, Schule und Sonnendachl für Ordnung zu sorgen, ist in Utting mittlerweile zur Routine geworden. Auch in diesem Jahr wird der Sicherheitsdienst wieder tätig sein, und zwar erstmals am 30. April und grundsätzlich in der Zeit vom 1. Juni bis 30. September bis zu maximal acht Stunden täglich in den Abend- und Nachtstunden freitags und am Wochenende. Zusätzlich haben sich verstärkte Kontrollen an Brückentagen, unter der Woche in den Ferien sowie an Halloween und Silvester bewährt, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Rund 15.000 Euro nimmt die Gemeinde dafür jährlich in die Hand. Mit dem Ergebnis ist man mittlerweile, nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Sicherheitsdienstwechsel, sehr zufrieden. Trotzdem ließ es sich Gemeinderat Peter Noll (GAL) nicht nehmen, auf die Anfänge zu verweisen, als nämlich die Polizei bei angezeigten Randalen im Ort keine Streife geschickt habe. Es sei ein Skandal, an den man sich gewöhnt habe, dass der Staat an der Polizei spare.

Jugendarbeit: Utting kündigt Vertrag mit der Brücke Oberland

Tatsächlich hat sich die Situation in Utting insbesondere in Bezug auf nicht angepasstes Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entspannt. Auch deswegen wird der Vertrag mit der Brücke Oberland über mobile, aufsuchende Jugendarbeit aufgelöst. Die Streetworkerin, die am Ammersee im Einsatz war, hatte ihre Beschäftigung bei der Brücke Oberland gekündigt, die Stelle konnte nicht nachbesetzt werden. Utting wird also künftig auf einen Streetworker verzichten.