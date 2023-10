Utting

26.10.2023

Es wird immer konkreter: In Utting soll es bald einen Bike-Park geben

Plus Der Bike-Park in Utting soll gebaut werden. Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich dafür aus. Welche Hürden jetzt noch genommen werden müssen.

Von Frauke Vangierdegom

Das rege Interesse junger Leute am Tagesordnungspunkt fünf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Utting dürfte das Gremium um Bürgermeister Florian Hoffmann darin bestärkt haben, diesem Punkt einhellig zuzustimmen. In diesem Punkt, der auf Antrag aus den Reihen des Gemeinderats vorgezogen wurde, ging es um die Planung und Konzeption eines Bike-Parks in unmittelbarer Nähe zum TSV-Sportheim.

Der Standort an der Uttinger Auray-Straße, den der Gemeinderat vor geraumer Zeit für den geeigneten hielt, musste allerdings etwas verlegt werden. Dann im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Anpassung des Flächennutzungsplans (FNP) in diesem Bereich war festgestellt worden, dass die ursprüngliche Streckenführung über einer Hauptwasserleitung liegt. Diese von Bischofsried kommende Leitung versorgt die Gemeinde Utting mit Trinkwasser und sollte nicht überbaut werden, wie der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Ammersee-West anmerkte.

