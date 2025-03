Evangelische Kirchengemeinde empfängt die neuen Glocken

Die evangelische Kirchengemeinde Ammersee-West empfängt die im Januar gegossenen Glocken für die neue Christuskirche in Utting. Deswegen lädt sie ein zum Glockenwochenende. Am Samstag, 29. März, wird um 14.30 Uhr vor der neuen Christuskirche eine Glocken-Andacht mit Pfarrer Jochen Eberhardt und dem Posaunenchor Heiligs Blechle gefeiert. Bei Regen findet die Feier im Rohbau der Kirche statt. Die Gärtnerei Streicher schmückt die Glocken. Anschließend wird gemeinsam gefeiert. Das Catering-Team freut sich noch auf weitere Fingerfood- oder Kuchenspenden. Am Sonntag, 30. März, geht das Wochenende um 10.45 Uhr weiter mit einem Glocken-Familiengottesdienst, je nach Wetter entweder auf der Kirchenwiese oder im katholischen Pfarrheim. Kinder dürfen dazu gerne eine Glocke von zu Hause mitbringen. (AZ)

