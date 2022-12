Großes Fest für die Ehrenamtlichen beim Verein "Füreinander"

Am 5. Dezember wird international der Tag des Ehrenamts begangen. Für den Uttinger Verein Füreinander Anlass, seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu einem Fest zu laden.

Anlässlich des internationalen Tag des Ehrenamts lud der Vorstand des Uttinger Vereins Füreinander zu einem großen "Fest des Ehrenamts“ ein. Die Feier fand im ehemaligen Braunviehstall von Staatsgut Achselschwang statt, das die Veranstaltung großzügig unterstützte. Begrüßt wurden die Ehrenamtlichen mit einer Laudatio in Form eines Gstanzls, vorgetragen vom Vorstand des Vereins Füreinander. Danach gab es Prosecco, Wein, Bier und Bio-Säfte und Speisen vom Büfett.

Man wolle sich bei den vielen Menschen bedanken, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz so viel Gutes tun oder getan haben, so das Credo des Fests. Neben den Alltagsbegleiterinnen und -begleitern wirken, wie Vorstand Hans Starke betont, noch so viele im Hintergrund mit, beispielsweise in der Nachbarschaftshilfe, im Fahrdienst, im Büro, als Teamleiterinnen und -leiter bei den verschiedenen Angeboten für die Uttinger Seniorinnen und Senioren.

Bei Andrea Birner laufen alle Fäden zusammen

Der Zuspruch zur Einladung war riesig, und so war die große Halle gut besucht, ohne dass Gedränge herrschte. In coronasensiblen Zeiten wurde das als wohltuend empfunden. Man ging von Tisch zu Tisch, fand einen leeren Stuhl und setzte sich zu einer anderen Gruppe, fragte, erkannte sich wieder, lernte sich kennen. Andrea Birner, gerontopsychiatrische Fachkraft beim Verein, bei der die Fäden der Seniorenarbeit zusammenlaufen, rief die einzelnen Gruppierungen auf, und so konnte man viele bekannte Gesichter ihren Engagements zuordnen. "Ach, du machst beim Bücherkarussell mit?", "Und du bist beim Bewegungstreff – da komme ich jetzt auch mal", "Spiele-Nachmittag – wann ist das immer?", "Begleitest du Herrn F. noch?" So schwirrten Fragen und Antworten über die Tische.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung hatte Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann lobende Worte über die Arbeit des Vereins gefunden und weitere Unterstützung durch die Gemeinde zugesagt. Er freue sich jetzt schon auf die größeren Räume im neuen Bürgertreff und die Angebote, die dem Verein dann möglich wären. Auch Helmut Schiller, als Seniorenbeauftragter des Gemeinderats, war der Einladung zum Fest für die Ehrenamtlichen gefolgt.

Ohne Fördergelder wäre kein Fest möglich

Der Abend zu Ehren der Ehrenamtlichen sei nur möglich, weil es eine "Stiftung Deutsches Ehrenamt und Engagement" gibt, die unter anderem mit Fördergeldern das Ehrenamt stärke, weiß Starke. Gerade im sozialen Bereich werde mehr Engagement gebraucht. Hans Starke betonte zudem, dass der Verein niemals mit dem Geld seiner Mitglieder einen derartigen Event veranstaltet hätte. "Das könnte der Vorstand nicht verantworten", sagte er. "Für die Verbesserung unserer Angebote, aber auch für den Umbau des Bürgertreffs haben wir so viele Kosten zu stemmen, für die jeder Euro gebraucht wird. Nur durch die Förderung konnten wir dieses wunderbare Fest für unsere Ehrenamtlichen feiern." (AZ)

