Utting

vor 33 Min.

Haushalt: Utting freut sich auf Miete aus den neuen Wohnungen

Bis April sollen alle Wohnungen auf dem ehemaligen Schmucker-Hof in Utting bezogen sein. Unser Bild wurde während der Bauphase gemacht.

Plus Im Zeichen großer Investitionen standen in den vergangenen Jahren die Haushalte in Utting. Jetzt fließt das erste Geld aus den neuen Mietwohnungen zurück.

Von Dagmar Kübler

Durch die Mieteinnahmen für die Wohnungen auf dem ehemaligen Schmucker-Hof und steigende Gewerbesteuereinnahmen verbessert sich die Einnahmesituation in Utting. Dennoch müssen fünf Millionen Euro neue Schulden gemacht werden. Das, und in welche Projekte in diesem Jahr investiert werden soll, geht aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsplan hervor.

