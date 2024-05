Herrenloses Boot: Polizei sucht Kajakbesitzer am Ammersee

Auf dem Ammersee treibt ein Kajak ohne Besitzer. Die Wasserwacht kann das Boot abschleppen und bittet nun darum, dass sich der Besitzer meldet.

Auf dem Ammersee ist am Wochenende ein herrenloses Kajak gefunden worden – die Polizei geht davon aus, dass es sich von einer Boje losgerissen hat. Die Wasserwacht hat das Kajak am Samstagvormittag zum Uttinger Strandbad abgeschleppt, wo es abgeholt werden kann. Das Boot der Marke Hammer, Typ "Team 200" ist blau-weiß-rot. Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee oder direkt bei der Wasserwacht Utting am Ammersee zu melden. (AZ)