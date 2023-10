Im Wohnzimmer des Uttinger Bürgermeisters steht nicht nur ein Baukran

Florian Hoffmann ist nicht nur Bürgermeister und Feuerwehr-Kommandant in Utting. Er ist auch ein Sammler. Baukränen, Modellautos und Modelleisenbahnen gehört seine Leidenschaft.

Ein Sofa, ein Fernseher, zwei Beistelltischchen – so weit gleicht das Wohnzimmer von Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann, zumindest was die Grundausstattung angeht, vielen Wohnzimmern in Utting und auch anderswo. Aber eben nur so weit. Denn der Rest des Raumes hat mit einem Wohnzimmer so gar nichts zu tun. Vielmehr wähnt sich der Besucher in einer großen, perfekt durchorganisierten Ausstellung.

Bagger und Baukräne üben auf das männliche Geschlecht, ganz gleich welches Alters eine ganz eigene Faszination aus. So ziemlich jeder hat doch schon beobachten können, das kleine Buben mit weit aufgerissenen Augen vor einer Baustelle stehen und den Ungetümen zusehen, wie sie sich auf der Baustelle oder in luftiger Höhe bewegen.

Mit kleinen Modellautos hat die Sammelleidenschaft von Florian Hoffmann begonnen

Auch Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (40) gehörte als Kind zu den Buben, die fasziniert waren von allem, was vier Räder hat und sich bewegen lässt. Dass daraus eine Sammelleidenschaft entstehen würde, die vermutlich so manchen Hersteller der Original-Baukräne vor Neid erblassen lässt, war damals vermutlich nicht abzusehen. Zumal die Vorliebe zunächst den sogenannten Siku-Modellautos galt, von denen bis heute eine beachtliche Anzahl in einer Vitrine des Bürgermeisters zu finden ist. Feuerwehr-Fahrzeuge, Krankenwagen und allerlei andere Gefährte stehen fein säuberlich aufgereiht hinter Glas.

Abstauben gehört dazu: Vorsichtig bearbeitet Florian Hoffmann seine Modelle mit einem Pinsel. Foto: Christian Rudnik

Genau wie die vielen Modelleisenbahnen, die in eigens dafür angefertigten Vitrinen im Flur und im Büro von Florian Hoffmann darauf warten, in der Vorweihnachtszeit im Uttinger Feuerwehrhaus ihre Runden zu drehen. Dann nämlich baut Hoffmann dort jedes Jahr eine Eisenbahn-Landschaft auf. Gerade sitzt er in seiner Freizeit an der Planung der diesjährigen Gleisstrecke.

Die größte Leidenschaft aber gilt Baukränen, Lkws und Baggern. Wie viele genau im Wohnzimmer von Hoffmann geordnet nach Hersteller und Größe zu sehen sind, kann er selbst nicht sagen. Rund 100 Lkw, 40 Bagger und 40 Kräne sind es aber in jedem Fall, sagt Hoffmann beim Besuch unserer Redaktion bei ihm zu Hause. Das größte aller Modelle, das im Wohnzimmer aufgebaut ist, kann seine ganze Größe gar nicht entfalten – die Zimmerdecke lässt das schlichtweg nicht zu. Es ist ein großer roter Kran der Firma Mammoet.

Die Vitrinen und Regale für seine Modelle baut der Uttinger Bürgermeister selbst

Bespielt werden die Modelle von Herstellern wie Liebherr oder MAN nicht. Nur gestaunt werden darf über die imposante Ausstellung. Alle Sammlerstücke sind originalgetreue Abbildungen der großen Baumaschinen und -fahrzeuge im Maßstab 1:50. Die Regale, Podeste und Fensterbänke, auf denen Hoffmann seine Schätze präsentiert, hat er im Übrigen auch selbst gefertigt, genauso wie das Schränkchen in seinem Büro, in der der gelernte Schreiner, der seit seiner Geburt in Utting lebt, seine allerersten Siku-Modelle aufbewahrt.

In der Modellauto-Sammlung von Florian Hoffmann, der auch Feuerwehr-Kommandant in Utting ist, gehören selbstverständlich auch Feuerwehrfahrzeuge. Foto: Christian Rudnik

Eines seiner Highlights im privaten Kalender von Florian Hoffmann ist die Baumaschinen-Messe in München. "Dort werden in einem Shop die neuesten Modelle verkauft", erläutert Hoffmann. "Aber ich schaue mich auch in Foren um und suche nach Privatanbietern." Alles, was ihm da so vor die Augen kommt, kauft der leidenschaftliche Sammler aber nicht. "Es muss in meine Sammlung passen und sich gut zu den anderen Modellen hinzufügen."

Wenn Florian Hoffmann auf seiner Couch sitzt und seine stattliche Sammlung betrachtet, bedeutet das für ihn Entspannung vom Berufsalltag. Selbst das zeitaufwendige vorsichtige Abstauben der teils sehr filigranen Modelle mit einem feinen Pinsel ist für ihn keine Arbeit.

Modellzüge von Florian Hoffmann drehen in der Vorweihnachtszeit im Feuerwehrhaus in Utting ihre Runden

Mindestens genauso viel Liebe steckt Florian Hoffmann in seine zweite Sammelleidenschaft. Wie viele Lokomotiven und Waggons sich hinter den Acrylglas-Kästen präsentieren, kann er nicht sagen. Aber im Keller stehen sämtliche Originalkartons zu den einzelnen Teilen, die beschriftet und katalogisiert sind. "Ohne Originalkarton sinken die Sammlerstücke extrem im Wert", weiß Hoffmann. Und nur dank dieser akribischen "Buchführung" weiß er auch immer, welchen Waggon er wann und wo gekauft hat.

Dieses Holzschränkchen hat der gelernte Schreiner Florian Hffmann selbst gebaut. Foto: Christian Rudnik

Einige der Prachtstücke dürfen in wenigen Wochen wieder ins Feuerwehrhaus in Utting einziehen und dort auf der von Hoffmann und einigen Helfern aufgebauten Landschaft ihre Kreise ziehen und große wie kleine Besucherinnen und Besucher erfreuen.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie möchten wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen.