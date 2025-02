In der Dyckerhoffstraße in Utting gibt es ein Problem

Gepflegtes Wohnen in einer idyllischen Urlaubslandschaft und gepflegter Nachbarschaft fernab von Gewerbegebieten und Autobahnkreuzen, so stellt man sich das Leben am Ammersee gemeinhin vor. Doch das können sich selbst Angehörige der Mittelschicht oft nicht mehr leisten, erst recht nicht diejenigen, die über noch weniger finanzielle Ressourcen verfügen. Denn wirklich niedrigpreisige Wohnungen werden immer weniger, das vergrößert das Risiko obdachlos zu werden. In den Uttinger Gemeindewohnungen herrscht großer Sanierungsbedarf. Wird diesem abgeholfen, wird auch das Wohnen deutlich teurer. Vor diesem Hintergrund spielt eine schwierige Wohnsituation in der Dyckerhoff-Siedlung.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Hoffmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachbarwohnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis