In Utting fängt eine Gartenhütte Feuer

Am Sonntag ist in Utting eine Gartenhütte in Brand geraten. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern brach das Feuer in der Schönbachstraße gegen 16 Uhr aus. Mehrere in der Gartenhütte gelagerte Gegenstände sowie die Hütte selbst wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, zudem nahm eine neben dem Brandobjekt stehende weitere Gartenhütte durch den Brand Schaden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung verhindern und die Hütte löschen.

Nach gut zwei Stunden, so die Feuerwehr, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. (AZ)