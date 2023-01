In Utting finden schwer hörende Menschen Hilfe

Plus Wie kann Menschen, deren Hörleistung eingeschränkt ist, geholfen werden? In Utting gibt es jetzt eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige.

Schwerhörigkeit ist ein Thema, das nicht nur alte Menschen betrifft. Mit welchen Schwierigkeiten Betroffene zu kämpfen haben und wie ihre Umwelt ihnen das Hören leichter machen kann, war bei der Selbsthilfegruppe für schwer Hörende in Utting zu erfahren.