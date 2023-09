In Utting im Freizeitgelände werden mehrere SUPs gestohlen

Vier SUPs werden von Unbekannten aus dem Vereinsgelände des TSV Utting entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch, 27. September, auf Donnerstag, 28. September, wurden nach Angaben der Polizei in Dießen vom Gelände des TSV Utting im Freizeitgelände mehrere SUP entwendet.

SUPs waren mit Drahtseil gesichert

Der oder die Täter verschafften sich laut Polizeibericht zunächst Zutritt zum Vereinsgelände und entwendeten schließlich vier SUP vom Gelände. Die SUP waren an einem Ständer mit Drahtseil gesichert.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch