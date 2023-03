In Utting ist weiterhin keine Tagespflege in Sicht

Mit der Idee einer Tagespflege konnte ein Investor bei einer Grundstücksvergabe in Utting punkten. Aber ob es eine Tagespflege tatsächlich geben wird, ist bislang unklar.

Wie steht es um die geplante Tagespflege auf dem ehemaligen Menter-Gelände im Uttinger Westen? Diese Frage stellte eine Bürgerin in der jüngsten Gemeinderatssitzung und betonte die Wichtigkeit einer solchen Einrichtung für pflegende Angehörige. Der Bauträger, der im Rennen um das gefragte Grundstück die Nase vorn hatte, hatte in seinem Konzept eine Tagespflege vorgesehen. Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) konnte lediglich darauf verweisen, dass die Gemeinde in regelmäßigem Austausch mit dem Investor stehe. Zuerst müsse dieser einen Vertrag mit einem Unternehmen, das die Tagespflege übernähme, schließen; dann könne die Gemeinde schauen, wie sie unterstützen könne, so Hoffmann, der betonte, dass die Gemeinde weiterhin großes Interesse an einer Tagespflege habe.

Gegenüber unserer Redaktion sagte die Projektleiterin beim Investor, der Axia Bauprojekt aus Schondorf, Heike Jacob, dass man mit mehreren Anbietern in Gesprächen sei, jedoch bislang ohne konkretes Ergebnis. „Es ist nach wie vor sehr schwierig, einen Betreiber zu finden.“ Die Gründe seien ganz unterschiedlicher Natur, jedoch seien derzeit aufgrund der Steigerungen bei Energiekosten und durch die Tarifbindung auch bei Löhnen, gepaart mit dem Fachkräftemangel, die Zeiten für Betreiber schwer.

Corona sitzt Einrichtungen der Tagespflege noch im Nacken

„ Corona sitzt manchen auch noch im Nacken“, so Jacob. Einnahmen kann eine Tagespflege nämlich nur generieren, wenn Gäste kommen. „Wir sind nach wie vor bemüht, die Tagespflege umzusetzen. Wir führen weiterhin Gespräche und hoffen, dass die Tagespflege Anfang 2024 eröffnen kann“, erklärt Jacob. Der Rohbau steht bereits mit Blick auf die umliegenden freien Felder in Ortsrandlage. Der Bau ist auf 18 bis 20 Plätze ausgelegt und damit für das Einzugsgebiet Ammersee-West.

Gebaut werde, trotz bislang ergebnisloser Gespräche mit möglichen Betreibern, nach Plan und das Bauvorhaben befindet sich laut Jacob, wie auch die anliegenden acht Doppel- und zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit seniorengerechten Wohnungen im Erdgeschoss, im Zeitplan.

