In Utting werden zwei Pedelecs aus verschlossenem Kellerabteil gestohlen

Aus einem abgeschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Utting stehlen Unbekannte zwei teure Pedelecs. Die Polizei in Dießen sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 7. Mai, bis Donnerstag, 18. Mai, wurden in der Schondorfer Straße in Utting aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Das vermeldet die Dießener Polizei. Dem Bericht zufolge gelangten der oder die Täter durch Entfernen des Vorhängeschlosses in das Abteil.

Das Diebesgut hat einen Wert von rund 8500 Euro

Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein vollgefedertes, blau-weißes Haibike XDURO und ein beige-blaues Hardtail der Marke Haibike HardSeven. Den Wert der beiden Fahrräder gibt die Polizei in Dießen mit rund 8500 Euro an. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen hat, der möge sich bei der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 melden. (AZ)

