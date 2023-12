Utting

Indische Familie übernimmt Restaurant und Hotel in Utting

Plus Der Wittelsbacher Hof wird zum Taj Mahal. Die Betreiber leben in Schondorf und informieren über ihre Pläne.

Asiatische Küche liegt derzeit im Trend. Am Ammersee gibt es nun ein weiteres Angebot. Im Wittelsbacher Hof in Utting kommen ab sofort indische Speisen auf den Tisch. Dafür wurde die Küche extra umgebaut. Dhanraj Barde und seine Frau Priti haben nicht nur das Restaurant, sondern auch das Hotel von Franz Wiesheu gepachtet. Dessen Familie hatte den Traditionsgasthof zuvor selbst betrieben, aber seit einigen Monaten geschlossen. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert sich Dhanraj Barde, wie es dazu kam und zu den Plänen seiner Familie. Er selbst arbeitet als Elektroingenieur in München und hat einen größeren Partner mit an Bord.

"Franz Wiesheu hatte die Wahl zwischen mehreren Interessenten, deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Barde. Da er einen Vollzeitjob hat, ist seine Frau als Geschäftsführerin tätig. Zum Start bringt er sich noch mit ein. Das Hotel hat die Familie schon Anfang Oktober eröffnet, seit Freitag können die Gäste auch wieder das Restaurant nahe des Uttinger Bahnhofs besuchen. "Wir nutzen einen Ofen mit offener Flamme. Die Umbauten mussten vom Gewerbeamt noch abgenommen werden, deswegen war zunächst nur das Hotel geöffnet."

