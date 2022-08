Utting

Insekten-Schau in Utting: Von Ameisenlöwen und einem „Mega-Käfer“

Plus Im Ausstellungsraum B1 in Utting dreht sich gerade alles um Insekten. Auch Kinder begeistern sich für die Vielfalt der Kerbtiere.

Von Dagmar Kübler

Derzeit dreht sich im Raum B1 am Uttinger Bahnhof alles um Insekten. Marco Calogera stellt dort Zeichnungen, Bilder und Fotografien zu Insekten aus. Die Fähigkeiten zum Malen der bunten Insektenwelt erwarb er sich beim Seminar „Naturwissenschaftliches Zeichnen und Malen“ an der Kunstakademie München. Auch gründete er die Künstlervereinigung „Die Zeichner“ an der Zoologischen Staatssammlung München mit und konnte damit aus einem großen Fundus von Malvorlagen aus dem Depot der Staatssammlung schöpfen.

