Ist in Utting ein Mädchen in Not geraten?

Aus Utting erreichen die Polizei am Dienstag etliche Anrufe: Angeblich stritten Jugendliche in der Bahnhofstraße. Auch von Hilferufen eines Mädchens ist die Rede.

Am späten Dienstagabend (11. April), kam es nach Angaben der Polizei in Dießen gegen 23 Uhr in Utting in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun. Gleichzeitig gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere unterschiedliche Mitteilungen von „lärmenden Jugendlichen“ über „streitende Jugendliche“ bis „Hilferufe eines Mädchens“ ein, die alle ihren Ursprung in der Bahnhofstraße hatten.

Beim Eintreffen der Polizei in der Bahnhofstraße ist niemand mehr da

Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Dießen konnten jedoch laut Polizeibericht keine Jugendliche oder junge Erwachsene mehr angetroffen werden. Allerdings wurden am Ort des Geschehens Pfeiler und Latten eines Gartenzauns beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Zusammenhang wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, insbesondere aber auch das eventuell "um Hilfe rufende Mädchen", sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

