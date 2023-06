Utting

vor 18 Min.

Kinder legen Zugverkehr zwischen Dießen und Utting lahm

Plus Vermutlich Kinder auf den Gleisen zwischen Dießen und Utting sorgen am Sonntag dafür, dass ein überfüllter Zug der BRB auf offener Strecke eine Stunde stehen bleibt.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Kinder auf den Bahngleisen zwischen Dießen und Utting sorgten am Sonntagabend für ein ziemliches Chaos bei der Bayerischen Regiobahn. Wer im Zug der Bayerischen Regiobahn ( BRB) nach Schondorf saß, der gegen 16.30 Uhr den Dießener Bahnhof verlassen hatte, musste sich bei hochsommerlichen Temperaturen und übervollen Zugabteilen lange in Geduld üben. Für die Strecke, die in der Regel innerhalb von rund zehn Minuten zurückgelegt wird, benötigten die Fahrgäste diesmal über eine Stunde.

Bis kurz vor Utting verlief die Fahrt, wie Reinhard Häckl aus Schondorf unserer Redaktion mitteilt, normal – das kein Sitzplatz zu ergattern war, sei ihm, der mit seiner Familie unterwegs war, absehbar gewesen. Dafür nutzten zu viele Fahrgäste die Bahn für einen Sommer-Ausflug. „Die Fahrt endete vorläufig um 16.40 Uhr kurz vor Utting, der Zug blieb auf offener Strecke stehen und die Zugführerin gab an, es wären Personen auf der Strecke, die Fahrt gehe gleich weiter“, berichtet Häckl. Der Zug sei so voll gewesen mit Radfahrern und anderen Ausflüglern, dass sich die Fahrgäste in die Abteile zwängen mussten. „Bei größeren Veranstaltungen wird darauf geachtet, dass es Fluchtwege und Rettungswege gibt“, so Häckl. „Wäre hier einem Fahrgast etwas passiert, hätten Rettungskräfte gar keine Chance gehabt, schnell zu dem Betroffenen durchzukommen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen