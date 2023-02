Utting

25.02.2023

Kinderbetreuung: Was jetzt in Utting geschehen soll

In der Schule in Utting sind etliche Umbauten notwendig, um neue Räume für den Hort und die Mittagsbetreuung zu schaffen, die derzeit dem Bedarf nicht gewachsen sind.

Plus Per Bürgerantrag machen Eltern in Utting Druck, um die Betreuungssituation an der Schule zu verbessern. Der Bürgermeister sagt, die Gemeinde sei nicht untätig.

Von Dagmar Kübler

Bereits in der Gemeinderatssitzung im Januar waren zahlreiche Eltern präsent gewesen, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen: In Hort und Mittagsbetreuung in Utting fehlen Plätze, die Warteliste wird immer länger. „Bis September muss eine Lösung gefunden werden, das Thema brennt uns unter den Fingernägeln und bereitet uns Sorgen“, war aus den Reihen der Eltern zu hören. Um ihre eigene berufliche Zukunft planen zu können, verlangten die Eltern rasch verbindliche Zusagen. Dabei klang auch Kritik durch: Utting wachse, dass es nun mehr Kinder gäbe, käme nicht überraschend, so ein Vater.

