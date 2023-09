Utting

Kunst am Bau auf dem Schmucker-Gelände: Entscheidung ist gefallen

Ein Zitat aus einem Gedicht von Joseph von Eichendorff soll die Wohnanlage auf dem früheren Schmucker-Hof in Utting schmücken. Damit wird ein Bezug zum früheren Eigentümer Josef Schmucker hergestellt.

Plus Die künstlerische Gestaltung der gemeindlichen Wohnanlage in Utting steht fest: Eine Gedichtzeile verrät etwas über den früheren Eigentümer Josef Schmucker.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

„Schläft ein Lied in allen Dingen“ – der Anfang des Vierzeilers „Wünschelrute“ von Joseph von Eichendorff wird demnächst einer Leuchtreklame ähnlich die Straßenfront von Haus A der Wohnanlage auf dem ehemaligen Schmucker-Hof in Utting zieren. Es ist der Gewinnerbeitrag zum vom Bauherrn Kommunalunternehmen Utting ausgeschriebenen Wettbewerb „Kunst am Bau“. Der Vorschlag stammt vom Uttinger Künstler Peter Dietz. Der 82-Jährige darf sich über die dafür ausgelobten 3000 Euro freuen.

Kunst am Bau sei dem Verwaltungsrat ein großes Anliegen gewesen, erklärte Bürgermeister Florian Hoffmann beim Schmuckerfest im Gemeinschaftsbereich des 12.000 Quadratmeter großen Komplexes. Das Fest markierte den Abschluss des Projekts mit 88 bereits belegten Wohnungen in sechs Häusern, bei dem noch letzte Arbeiten, und wie von Bewohnern zu hören war, ein paar kleinere Nachbesserungen zu erledigen sind.

