Das „Da Lui“ in Utting soll weit mehr sein als ein Restaurant

Kennengelernt haben sich Danijela Dolic und Luigi Martorana im Ristorante La Fontanina in Schondorf. Sie kellnerte neben dem Studium für Internationales Management bei ihm. Nun haben sie als Geschäftspartner ein neues Projekt in Utting gestartet: das „Da Lui“. Sie setzten sich gegen mehr als 100 andere Interessenten durch, die die Lokalität in der Eduard-Thöny-Straße pachten wollten. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußern sie sich zum Konzept für das Restaurant, das direkt am Ammerseeufer liegt und eine Besonderheit aufweist.

