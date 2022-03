Mangelhafte Gemeindewohnungen in Utting

Plus In Utting steht die Sanierung von 54 Einheiten auf dem Programm. Die Gemeinde diskutiert, welche Herangehensweise sinnvoll ist.

In Utting stellt sich die Frage, wer künftig die Abwicklung der Sanierung der 54 Gemeindewohnungen übernehmen soll. Bislang wurde die Verwaltung tätig. Nun besteht durch das 2019 gegründete Kommunalunternehmen Utting am Ammersee (KU) die Möglichkeit, dass dieses sowohl die Sanierungen als auch die Bewirtschaftung künftig übernehmen könnte. Welche Vorteile die Gemeinde dadurch hätte.