Maschinen und Werkzeuge aus Rohbau in Utting gestohlen

Über Pfingsten wird in einen Rohbau in Utting eingebrochen. Die Beute hat erheblichen Wert.

In der Hofstattstraße in Utting ist in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag in einen Werkstattraum eingebrochen worden. Laut Polizeibericht handelte es sich um einen versperrten Raum, der sich in einem Rohbau befindet. Darin lagerten verschiedene Handwerkzeuge und Maschinen. Der oder die Täter gelangten über ein gekipptes Fenster in den Raum.

Der Wert der erbeuteten Gegenstände beträgt ungefähr 7500 Euro. Die Polizeiinspektion Dießen (Telefon 08807/92110) bittet um Hinweise. (AZ)

