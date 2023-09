Mit einem bunten Fest geht der neue Bürgertreff in Utting an den Start

Es darf gefeiert, getanzt und gelacht werden, und das mit gutem Grund: In Utting wird der neue Bürgertreff samt erweitertem Kinderhaus eröffnet.

Am Samstag, 23. September, ab 11 Uhr laden der Verein Füreinander als Träger des neuen Bürgertreffs in der Bahnhofstraße 31 und die Gemeinde Utting ein zu einem Kaleidoskop aus Action, Muße und Musik. Anlass ist die Eröffnung und Einweihung des Bürgertreffs samt erweitertem Kinderhaus in den oberen Stockwerken.

Die Uttinger Blasmusik und die Musikantinnen der „Spätlese“ spielen und die Sänger der „Liedertafel“ schmettern schwungvolle Weisen - bei Weißwurst, Brezn und delikaten und auch vegetarischen Schmankerln. Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Für die Jungen gibt’s Kasperltheater, eine Wurf-Bude und Malen mit Kleisterfarbe; sie können sich schminken lassen und mit der Armbrust üben. Oder auf dem Barfußpfad unterschiedliche Steine fühlen. Und dann wird da den ganzen Tag das große Feuerwehr-Auto stehen zum Heraufklettern, Hineinklettern …

Bewegungstreff für Senioren trifft auf junge Bodenturnerinnen des TSV Utting

Wer es zwischendrin besinnlich mag: Vorlesen für Kinder und Erwachsene. Der „Bewegungstreff für Senioren“ lädt zum Mitmachen ein. Die Senioren demonstrieren, wie sie sich mit fachlicher Unterstützung fit halten. Kontrastprogramm: Die jungen Bodenturnerinnen des TSV, die auf den blauen Matten durch die Luft wirbeln.

Weiterhin informieren Nachbarschaftshilfe, der Förderverein UhU, die Wasserwacht und der Car-Sharing-Verein über ihre Arbeit. Es gibt Gelegenheit für Gespräche über das Thema Demenz und mögliche Unterstützung für die Angehörigen. Der Verein Füreinander lädt stündlich zu Besichtigungen der neuen Räume ein und erläutert dabei sein Konzept und das des „Bürgertreffs“: Eine Begegnungsstätte für Menschen, die vielleicht zu einem zweiten Zuhause werden kann. Auch der neue Kindergarten kann bei einer Führung besichtigt werden. Ab 18 Uhr kann dann zum Abschluss des Festes in der "Disco für alle Altersklassen" getanzt und weitergefeiert werden.

Regisseurin Manuela Bastian aus Utting zeigt ihren preisgekrönten Dokumentarfilm

Bereits am Vorabend, Freitag, 22. September, wird im neuen Bürgertreff der Film „Where to, Miss“ der jungen Uttinger Regisseurin Manuela Bastian gezeigt. Ihr preisgekrönter Dokumentarfilm begleitet eine junge Taxifahrerin in Indien durch die Nacht und ihr Leben. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. (AZ)

