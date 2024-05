Mit Rucksack und Fahrrad: Die neue Streetworkerin am Ammersee

Katharina Frankl ist seit 1. Dezember in Dießen, Schondorf und Utting in der mobilen Jugendsozialarbeit tätig. In Utting berichtet sie über ihre ersten Erfahrungen.

Kürzlich hat sich die Katharina Frankl im Uttinger Gemeinderat vorgestellt. Sie ist die neue Streetworkerin, die seit 1. Dezember in Dießen, Schondorf und Utting tätig ist. Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit war sie in der Jugendpsychiatrie tätig, absolvierte während der Corona-Pandemie eine Schreinerlehre und verstärkt nun das Team von fünf Streetworkerinnen bei der Brücke Oberland.

Frankl gab einen Einblick in ihre Tätigkeit und was sie bisher erreichen konnte. So habe sie bereits die Gegend erkundet, um herauszufinden, wo sich Jugendliche vorzugsweise aufhalten und habe auch einzelne Kontakte zu ihnen geknüpft, sagte Frankl. Zudem gelte es, ein Netzwerk, beispielsweise mit den Sozialarbeitern, aufzubauen. „Streetwork ist aufsuchend und eher für diejenigen jungen Menschen gedacht, die bereits auffällig geworden sind und beispielsweise aus dem Juze geflogen sind“, erklärte sie.

Nach Schulschluss beginnt der Arbeitstag für die Streetworkerin

Ihre Arbeit beginnt sie am frühen Nachmittag nach Schulschluss, zudem ist sie an den Wochenenden unterwegs. „Dann gehe ich mit meinem Rucksack los und schaue, wo was los ist.“ Mit einer Spende, die sie von der Wolfgang-Kubelka-Realschule erhalten habe, wolle sie sich ein Fahrrad kaufen, um schneller den Ort wechseln zu können. Die 30 Stunden wolle sie bestmöglich zwischen den Gemeinden aufteilen. Größere Probleme habe sie bislang nicht feststellen können, so Frankl, räumte jedoch auf Anfrage von Jakob Kettler (GAL) ein, dass sie potenziell schwierige Gruppen, die am Ammersee-Westufer umherziehen, bereits entdeckt habe. Jedoch gelte es, gerade da besonders behutsam vorzugehen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen.

Alljährlich steigen mit den Temperaturen auch die Probleme am Ammersee, wenn sich Treffpunkte und Partys wieder ins Freie verlagern, in Utting zumeist in den Summerpark, an die Schule oder auf das Sonnendachl. In den Ammersee-Gemeinden, die gut per Bahn zu erreichen sind, entwickelten sich in den vergangenen Jahren regelmäßig Feier-Hot-Spots mit Begleiterscheinungen wie Müll, Fäkalien, Sachbeschädigungen und Lärm. Um dem Einhalt zu gebieten, hat Utting erneut auch dieses Jahr einen Sicherheitsdienst beauftragt. Die Gemeinde versucht jedoch seit Längerem, Jugendlichen auch gezielt Treffpunkte anzubieten, so mit der Pergola in Rathausnähe und mit dem Refugium am Bahnhof, das derzeit gebaut wird. Dort soll auch Jugendarbeit stattfinden, ein Konzept dafür wird in der Gemeinderatssitzung im Mai vorgestellt.

