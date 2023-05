Utting

Neue Kita in Utting: Auch die Warteliste füllt sich schon

So sieht das integrative Kinderhaus in der Uttinger Bahnhofstraße von außen aus. Das Ambiente zeigt, dass es hier keine Bank mehr gibt, sondern Kinder eingezogen sind.

Plus In der ehemaligen VR-Bank in der Bahnhofstraße in Utting hat ein integratives Kinderhaus eröffnet. Doch das reicht noch nicht, um den wachsenden Betreuungsbedarf zu decken.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Vor Kurzem hat das integrative Kinderhaus am Ammersee in Utting, Träger ist die Kinderhilfe Oberland aus Peiting, seine Arbeit aufgenommen. "Es ist ein Traum für die Kinder entstanden, und wenn das Herz der Kinder hüpft, dann ist alles in Ordnung", freute sich die Leiterin der Einrichtung, Elke Debler, bei der offiziellen Einweihung. Die neue Tagesstätte befindet sich im Obergeschoss des ehemaligen VR-Bank-Gebäudes in der Bahnhofstraße. Rund 430.000 Euro hat die Gemeinde für den Umbau in die Hand genommen, und 200.000 Euro in die Ausstattung investiert. Weitere Investitionen sind nötig, denn auch das Dachgeschoss soll umgebaut und damit zwei weitere Räume dem Kinderhaus zur Verfügung gestellt werden.

Dass die Einrichtung unter dem Jahr den Betrieb aufgenommen hat, alle Plätze bereits vergeben sind und die Wartelisten sich füllen, zeigt, wie dringend notwendig die Kita war. 18 Kinder besuchen den Kindergarten, davon gelten derzeit zwei als Integrationskinder, zwölf die Krippe. Dennoch müssten bis 2030 Räume für zwei weitere Gruppen geschaffen werden, erklärte Bürgermeister Florian Hoffmann. Das hätten Bedarfsanalysen gezeigt. Der Bedarf an Kitaplätzen steige kontinuierlich, auch schon vor der Belegung der Schmucker-Wohnungen, sagte Hoffmann. So recht erklären kann er sich das Phänomen jedoch auch nicht. Ein Argument sei jedoch, dass in zunehmend mehr Familien zwei Gehälter notwendig seien aufgrund der hohen Preise. Christiane Juraske von der Kinderhilfe Oberland erklärte, dass viele Anfragen von Familien kämen, die aus München an den Ammersee gezogen seien. Aufgrund der hohen Nachfrage würden nur Kinder aus Utting aufgenommen.

