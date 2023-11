Neue Tagespflege stellt sich im Uttinger Bürgertreff vor

Die seit vielen Jahren gewünschte Tagespflege in Utting ist ab Januar startklar. Die Betreiberinnen stellen im Bürgertreff ihr Angebot vor.

Bis zum letzten Stuhl besetzt war der große Raum im neuen Uttinger Bürgertreff: Das neue „Tagespflegeteam Utting“ stellte sich vor. Seit vielen Jahren hatte man in Utting auf eine Tagespflege-Einrichtung gewartet. Immer wieder hatte der Verein „Füreinander“, dessen Schwerpunkt in der Seniorenarbeit liegt, auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hingewiesen. Nun wurden auf dem ehemaligen Menter-Grundstück an der Achselschwanger Straße die räumlichen Voraussetzungen geschaffen. Anne Wassermann, Regina Nieberle und Natalie Kauth wollen im Januar ihre Tagespflege eröffnen. Die drei Pflegefachfrauen haben bereits mit zwei derartigen Einrichtungen Erfahrungen gesammelt. Zusammen nennen sie sich „Pflegeteam WaNiKa“ – resultierend aus den beiden Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen. Nun erläuterten sie ihr Angebot für Utting.

In der neuen Tagespflege in Utting können 18 Personen betreut werden

Man wird Platz für 18 Gäste haben. Der Tag beginnt um 8 Uhr mit einem Frühstück, es gibt ein Mittagessen (regionale, saisonbetonte Küche). Mit Kaffee und Kuchen wird der Aufenthalt beendet (16.30 Uhr). Zwischen den Mahlzeiten wird gespielt, gesungen, miteinander gesprochen – und es gibt immer Gelegenheit zum Rückzug in Ruhesesseln. Auf Wunsch bringt und holt ein Fahrdienst die Gäste.

Ausführlich ging Natalie Kauth auf die Kosten ein, die in der Tagespflege entstehen. An unterschiedlichen Beispielen wurde klar, dass es viele Zuschuss- und Übernahmemöglichkeiten durch die Leistungsträger (Pflegekasse, Krankenkasse) gibt, mit denen sich die Kosten senken lassen. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich dann in eine Interessenten-Liste eintragen. Der Andrang war groß – ein Beweis für die Dringlichkeit, mit der Menschen Entlastung von der Betreuung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen brauchen, wie es in einer Mitteilung heißt. (AZ)

