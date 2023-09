Passanten retten Frau vor dem Ertrinken im Ammersee

Dem schnellen und beherzten Eingreifen von Passanten hat eine Schwimmerin ihr Leben zu verdanken. Die Frau drohte im Ammersee zu ertrinken.

Am frühen Mittwochnachmittag (20. September) kämpfte eine Schwimmerin im Badegelände am Uttinger Campingplatz um ihr Leben und wurde dank der schnellen Hilfe von Passanten gerettet.

Wie die Wasserwacht mitteilt, konnte sich die Schwimmerin aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls nicht mehr eigenständig über Wasser halten. Passanten beobachteten, wie die Betroffene unterging und reagierten blitzschnell. Sie eilten der Frau zu Hilfe und konnten Sie innerhalb weniger Augenblicke zurück an die Wasseroberfläche retten.

Einsatzkräfte der Wasserwacht waren zur Unfallzeit im Strandbad im Dienst

Andere machten laut Pressemitteilung der Wasserwacht auf die Notsituation aufmerksam, wodurch sofort ein Uttinger Wasserretter und ein zufällig anwesender Rettungssanitäter an die Unglücksstelle eilten. Sie verständigten umgehend weitere Rettungskräfte und unterstützten die Passanten bei der Rettung der Person.

Nur drei Minuten später trafen weitere Einsatzkräfte der Wasserwacht ein, die gerade Dienst im Uttinger Strandbad versahen. Gemeinsam mit dem später eintreffenden Notarzt und Rettungsdienst wurde die verunglückte Dame versorgt. Anschließend wurde die Dame in einem stabilen Zustand in eine Klinik transportiert. Die Kreis-Wasserwacht Landsberg bedankt sich an dieser Stelle bei den Ersthelfern, welche unglaublich schnell und richtig gehandelt haben. Nur durch deren besonnenes Eingreifen habe Schlimmeres verhindert werden können. (AZ)

