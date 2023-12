Utting

Preis für gelungene Sanierung des "Saubauern" in Utting

Mareike Jung und Jonas Schnabel haben ein altes Bauernhaus in Utting liebevoll renoviert.

Plus Mareike Jung und Jonas Schnabel haben ein altes Bauernhaus renoviert und eine Auszeichnung dafür erhalten. Sie gewähren Einblick in ihr Zuhause.

Mareike Jung und Jonas Stabel haben in Utting das alte Bauernhaus „Zum Saubauer“ liebevoll renoviert und erhalten. Dafür wurden sie von der Gemeinde mit einem Preis zur guten Sanierung alter Häuser und einem Preisgeld von 2500 Euro bedacht. Unsere Redaktion hat mit ihnen über das Projekt gesprochen.

Direkt hinter der Leonhardskirche in Utting liegt das neue Zuhause von Mareike Jung, Bernd Stabel und ihren beiden Kindern Max und Clara. 2020 haben sie das alte Bauernhaus gekauft, im August 2021 sind sie eingezogen. Dazwischen lagen zahlreiche Renovierungsarbeiten und zeitaufwändige Pendelfahrten an den Ammersee, denn die Key-Account-Managerin und der Ingenieur lebten vorher viele Jahre in München. Aus der Entfernung stets ein Auge auf die Baustelle zu haben, schildern sie denn auch als größte Schwierigkeit während der Umbauphase.

