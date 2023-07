Utting

vor 34 Min.

Renate Bailer aus Utting überzeugt beim Alpen-Radmarathon

120 Kilometer und 3000 Höhenmeter in weniger als fünfeinhalb Stunden – Renate Bailer fährt beim Dreiländergiro in ihrer Altersklasse auf Platz zwei. Auch ihre AS Cycling Team-Kollegen überzeugen.

Beim diesjährigen Dreiländergiro holt sich Renate Bailer Platz 2 in ihrer Altersklasse. In der Jubiläumsausgabe des Klassikers finisht die Uttingerin über 120 Kilometer und 3000 Höhenmeter in 5:20:57 und fährt damit zum dritten Mal in dieser Saison auf einen Podestplatz. Durch Österreich, Italien und die Schweiz führte die Strecke des Alpen-Radmarathons die rund 3000 Teilnehmenden aus über 40 Nationen unter anderem auf das 2757 Meter hohe Stilfserjoch. Dabei sorgten die vielen Zuschauer für eine packende Atmosphäre. Packende Atmosphäre für 3000 Teilnehmende aus über 40 Nationen Das AS Cycling Team vom Ammersee bestand diesmal aus Renate Bailer, Karl Chrastny, Florian und Ines Neumann, Christian Sagadin, Michel Schott und Marcus Zinn. Alle Fahrer erzielten laut Pressemitteilung gute Ergebnisse und können zufrieden auf ein gelungenes Rennen zurückblicken. Der bereits 30. Dreiländergiro war eingebettet in eine ganze Woche voller Radsportveranstaltungen und bildet jedes Jahr den Höhepunkt der "Girodays" im Tiroler Oberland. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ammersee Großes Fanfest in Dießen zum European-Championship-Radrennen der Damen

