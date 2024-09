Schockanruf: Uttingerin wird um Bargeld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro betrogen

Wieder gelingt es Betrügern mittels eines sogenannten Schockanrufs Beute zu machen. Diesmal trifft es eine 55 Jahre alte Frau aus Utting. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, erhielt die Frau am Dienstagvormittag, 17. September, einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten beziehungsweise einem Staatsanwalt. Am Telefon wurde dem Betrugsopfer mitgeteilt, dass die Tochter angeblich jemanden angefahren und tödlich habe. Um die Tochter vor einer Haft zu bewahren, sei die Hinterlegung einer Kaution notwendig.

Uttingerin übergibt Bargeld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro

Die Angerufene schenkte dem Anruf nach Polizeiangaben Glauben und übergab gegen Mittag in Germering in der Bahnhofstraße Bargeld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro an eine unbekannte weibliche Person. Die unbekannte Frau war etwa 30 Jahre alt, hat eine zierliche Figur und etwa 155 Zentimeter groß. Vermutlich handelt es sich um eine Osteuropäerin. Bekleidet war die Unbekannte laut Polizeibericht mit einem dunklen Mantel und sie trug ein weißes Kopftuch/Kopfbedeckung.

Die Frau entfernte sich zu Fuß vom Übergabeort. Die weitere Sachbearbeitung wird von der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck übernommen. Hinweise nimmt die KPI Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120 oder die Polizeiinspektion Dießen unter der Nummer 08807/92110 entgegen. (AZ)