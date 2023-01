Utting

vor 21 Min.

Schon 300.000 Euro Spenden für den Aufbau der abgebrannten Christuskirche

So sah sie aus, die Uttinger Christuskirche, bevor sie im August 2021 einem Brand zum Opfer fiel. Diese Spendenbox, eine Miniaturausgabe des Gotteshauses, hat die Katastrophe überstanden.

Plus Bis in der neuen Christuskirche in Utting wieder Gottesdienste gefeiert werden, dauert es noch. Mit einer neuen Aktion sollen weiter Spenden gesammelt werden.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Zweieinhalb Jahre etwa ist es her, dass die Uttinger Christuskirche durch einen Brand in der Nacht zum 25. August 2021 völlig zerstört wurde. Seither feiert die evangelische Kirchengemeinde Gottesdienste unter freiem Himmel, im benachbarten Gemeindezentrum oder in der katholischen Schwestergemeinde. Und seither laufen die Planungen für einen Wiederaufbau des Gotteshauses.

