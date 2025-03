Tempo 30 auf der Staatsstraße: Nächster Rückschlag für Utting und Schondorf

In Sachen Lärmaktionsplan muss die Gemeinde Utting die nächste Niederlage einstecken. Nachdem die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt Landsberg diesen Ende Oktober 2024 ablehnte, verwehrt nun auch die Regierung von Oberbayern, bei der Utting Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt hatte, ihr Einvernehmen. Bürgermeister Florian Hoffmann verkündete dies in der Gemeinderatssitzung. Geschlagen geben will er sich jedoch nicht, und sagt wie es weitergehen soll. Betroffen von dieser Entscheidung ist auch die Gemeinde Schondorf.

