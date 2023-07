Schwacher Wind verkürzt das Traditionsklassen-Meeting vor Utting

32 Segelcrews messen sich mit ihren alten Holzschiffen auf dem Ammersee. Eine Schiffsklasse sticht sowohl auf der Teilnehmer- als auch auf der Ergebnisliste hervor.

Weiß-blauer Himmel, Sonnenschein, glitzernder Ammersee und am Steg aufgereiht wunderbare alte Holzjollen, an den Bojen alte Segelschiffe. Das Vereinsheim der BSV, der am Seeufer festgemachte Dampfer Andechs, hat sich geschmückt und ist festlich beflaggt und alles ist bereit für das Traditionsklassen-Meeting auf dem Ammersee. Das fand vor wenigen Tagen wieder mit 32 gemeldeten Segelteams statt, die nicht nur vom Ammersee und Starnberger See beheimatet sind, sondern teils auch von weiter her angereist waren.

Begonnen hatte alles bereits 1995 mit einem sogenannten „Oltimer-Meeting“, initiiert und ausgetragen von der Bayerischen Seglervereinigung (BSV) in Kooperation mit der BTKF (Bayerische Traditionsklassenflotte). Veranstaltet wurde seinerzeit eine Sternfahrt zu einem Flottillen-Segeln. In den Folgejahren wurden unter Beteiligung der BSV in Zusammenarbeit mit dem DSC (Dießener Segelclub), der Ammersee-Segelschule Dießen und der BTKF Regatten organisiert.

Seit 2018 dürfen auch Boote mit Alumasten an den Wettfahrten teilnehmen

Ab 2008 war das Traditionsklassen-Meeting (TKM) schließlich offizielle Veranstaltung des „Freundesvereins Klassischer Yachten“. 2012 gilt als die Geburtsstunde der „Ammersee Classics“, denn der Ammersee-Yacht-Club (AYC) in Riederau, rief seine „Holzpokal-Regatta“ ins Leben und durch Anpassung der Ausschreibung wurde auch die traditionsreiche „Oldies but Goldies“-Regatta des Augsburger Seglerclubs (ASC)in Utting zur vierten exklusiven Veranstaltung für klassische Holzboote am Ammersee.

Bei allen Wettfahrten gelten dieselben Meldevoraussetzungen. Boote mit Alumasten dürfen seit 2018 bei jeder Wettfahrt teilnehmen. Jede Veranstaltung hat ihre Besonderheit und macht sie dadurch zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Organisation, Austragung und Auswertung der Einzelregatten liegt vollständig im Verantwortungsbereich der jeweiligen Vereine. Die Freude am Segeln steht im Vordergrund und die Bekanntgabe des Gesamtsiegers der „Ammersee Classics“ findet jährlich in der Wintersaison im Rahmen eines großen Festabends statt.

"Herzblut", "Sassa IV" und "Atila" gehen als Sieger hervor

Nach dem traditionellen Weißwurstfrühstück für alle gemeldeten Mannschaften und der Begrüßung durch die zweite Vorsitzende, Sabine Behrendt, forderte Wettfahrtleiter Markus Wegmann in der Steuermannsbesprechung alle Beteiligten zu einem sportlichen und fairen Wettkampf auf. Anstelle der angekündigte Winde zwischen zwei und drei Beaufort gab es nur schwache Winde aus Nord-Nord-Ost mit leichten Drehern von ein bis zwei Windstärken. Deshalb konnten nur zwei der geplanten vier Wettfahrten mit je einer Stunde gestartet werden. Mit sechs teilnehmenden I-Jollen war diese Bootsklasse die größte teilnehmende und entsprechend der Windverhältnisse prägend im Regattafeld.

Lesen Sie dazu auch

Nächste Veranstaltung der Ammersee-Classics am 8. und 9. Juli in Riederau

So sind auch in der Gesamtwertung unter den ersten zehn Schiffen vier I-Jollen: das Siegerschiff „Herzblut“, mit Hubert Bauer und Crew vom DSC, die „Sassa IV“ von Steuermann Hubert Rauch mit Crew ebenfalls vom DSC. Den dritten Platz belegt die 22er-Rennjolle „Atila“ vom AYC mit Steuermann Ludwig Braun und Mannschaft. Die nächste Veranstaltung der Ammersee-Classics ist der Holzpokal vom AYC am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli in Riederau. (AZ)