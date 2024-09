Schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer bei Kollision mit Bus schwer verletzt

In Utting ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und ein Omnibus beteiligt war. Ein 61-jähriger Busfahrer übersah beim Abbiegen von der Industriestraße auf die Schondorfer Straße einen aus Richtung Schondorf kommenden 31-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Busfahrer blieb unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. (AZ)

