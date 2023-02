Utting

vor 32 Min.

Sophia Jani aus Utting präsentiert im Stadttheater Landsberg ihr Debütalbum

Plus Die in Utting aufgewachsene Künstlerin Sophia Jani präsentiert im Landsberger Stadttheater ihr Debütalbum "Music as a Mirror", das für den "Opus Klassik" nominiert ist.

Von Frauke Vangierdegom

Mit der Komponistin Sophia Jani kommt eine aufstrebende Stimme der jungen, internationalen Komponistinnengeneration nach Zwischenstopps in Bordeaux, München, Berlin und New York dahin zurück, wo alles begann. Aufgewachsen in Utting, erhielt sie eine klassische Ausbildung an Klavier und Violine und machte dabei erste Schritte in der Landsberger Musikschule.

