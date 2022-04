Utting

06:58 Uhr

Spendenaktionen für Wiederaufbau der Kirche in Utting

Plus Im vergangenen Jahr brennt die Christuskirche nieder. Der TSV Utting unterstützt die Spendensammlung für den Wiederaufbau mit einem Benefizlauf. Wie der Stand der Planungen ist.

Von Christian Mühlhause

Es war ein Schock, als die evangelische Christuskirche in Utting am Morgen des 25. August im vergangenen Jahr in Flammen aufging und die Pfarrgemeinde plötzlich keine Heimat mehr hatte. Der Wiederaufbau wird viel Geld kosten. Unsere Redaktion hat mit Pfarrerin Alexandra Eberhardt und ihrem Mann Pfarrer Jochen Eberhardt über den Stand der Planungen für den Wiederaufbau und die Solidarität gesprochen, die die Gemeinde erfährt. Am Samstag, 30. April, findet beispielsweise ein Spendenlauf statt, den der TSV Utting ausrichtet.

